Umbria scommette sulle rinnovabili | via libera a 44 milioni per le Comunità Energetiche

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 17 settembre 2024) La Giunta Regionale dell’ha approvato un’importante iniziativa per lo sviluppo dell’energia rinnovabile, sbloccando fondi per un totale di 4,4di euro destinati a finanziare interventi di ottimizzazione energetica del patrimonio pubblico e alla promozione delle(CER). Questa misura è stata presa nell’ambito dell’Accordo per la Coesione 2021-2027, un programma strategico che mira a sostenere la transizione verso fonti di energia sostenibili e a incentivare il coinvolgimento degli enti pubblici locali in questo processo. Il bando pubblico, che verrà attivato dal Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti, sarà rivolto a tutti gli enti pubblici locali dell’, con l’obiettivo di favorire nuove modalità di approvvigionamento energetico.