UeMeloni | con Fitto Italia protagonista

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 17 settembre 2024) 11.32 "L'torna finalmentein Europa. In bocca al lupo Raffaele, siamo certi che svolgerai benissimo il tuo incarico, nell'interesse dell'Europa e dell'". Così su X la premier Meloni dopo la nomina dia vicepresidente esecutivo in Commissione Ue. La nomina "conferma credibilità e ruolo di peso che l'svolge e continuerà a svolgere in Ue.Successo del governo",si congratula il vicepremier Tajani. Il collega Salvini:"Saprà portare avanti gli interessi dell'con buonsenso e concretezza. Buon lavoro".