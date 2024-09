Tonino Lamborghini in paese | Comprai da loro 5 trattori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) È stata un successo la Festa della Patata di Montese e del Parmigiano Reggiano di montagna che si è svolta domenica scorsa nel nostro centro appenninico. Tantissimi i visitatori e fra questi un ospite il cui nome è conosciuto in tutto il mondo:, figlio di Ferruccio fondatore dellaè l’uomo che ha permesso all’omonima casa automobilistica di famiglia di continuare a essere un punto di riferimento nel settore delle supercar anche dopo la morte del padre avvenuta nel 1993. Le aziende ora sono in altre mani. Non conosceva Montese il signored è rimasto molto ben impressionato. Il nome non gli era però nuovo perché ne aveva sentito parlare più volte da Enio Monari che abita nella frazione montesina Castelluccio di Moscheda, un agricoltore, legatissimo ai, con la passione della scultura.