Sos rifiuti | è emergenza Valenti di Nausicaa chiede l’intervento delle forze dell’ordine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo l’ennesimo caso di abbandono diil presidente di, Antonio, dice basta el’aiutoper sanzionare i maleducati. A mandare su tutte le furieè stato il caso dell’isola ecologica di Fossola, che ancora una volta come spesso accade in molte isole cittadine, ha richiesto un intervento urgente per riportare la situazione alla normalità. Immediato l’arrivo degli operatori didopo l’appello dei residenti che si sono rivolti anche al nostro giornale. "Non si possono più tollerare per il senso civico e ambientale comportamenti di questo tipo - dice-, quali abbandoni di ingombranti, materiali vari ed anche pericolosi,indifferenziati. Chiediamo più collaborazione dai cittadini per evitare gli abbandoni e segnalare i comportamenti inadeguati.