San Giorgio Protagonista | Soddisfatti per l’inizio dei lavori al serbatoio di via Toppa

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Apprendiamo con la giusta soddisfazione delnella giornata di oggi deidi collegamento della nuova adduttrice aldi viada poco realizzato. Cogliamo l’occasione per rilanciare ulteriormente la richiesta della convocazione del Consiglio Comunale dedicato alla emergenza idrica, perché crediamo fermamente nell’uso corretto della dialettica politica soprattutto in relazione a tematiche che rivestono una dimensione universale e, pertanto, meritano di essere affrontate collegialmente nel rispetto dei ruoli che ognuno riveste”. Così in una nota stampa i consiglieri di SanMaurizio Bocchino, Antonella Rinaldi e Giancarlo Bruno. L'articolo San: “perdeialdi via” proviene da Anteprima24.it.