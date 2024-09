Roma chiuso il campo nomadi di via Lombroso

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 settembre 2024 – A seguito dell’approvazione, con delibera di Giunta dell’8 luglio 2023, del “Piano d’azione cittadino per il superamento del Sistema Campi 2023-2026”, è stato ieriildi via Cesare. Con questa prima azione,Capitale ha recepito la strategia nazionale di “uguaglianza inclusione e partecipazione di Rom e Sinti 2021-2030”, voluta dal Consiglio dell’Unione Europea del 12 marzo 2021. Tutti i 33 nuclei familiari che vivevano nelsono stati seguitI in un percorso di “accompagnamento” per trovare una sistemazione alloggiativa. Delle 145 persone presenti, 36 hanno nazionalità italiana, 85 bosniaca e 24 sono apolidi. risultavano presenti: 49 donne (tra cui 3 anziane sole); 39 uomini; 38 minori femmine; 19 minori maschi. Le persone con disabilità riconosciuta risultavano essere 11, tra cui 5 minori.