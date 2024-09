Re Carlo ultime notizie L’affare da 4 milioni che coinvolge Camilla

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 17 settembre 2024) Ci sono molti motivi che hanno portatoa sposare. Tra questi il fiuto della Regina consorte negli affari, tutto quello tocca si tramuta in oro. È il caso della tenuta vinicola, Ancre Hill, che la Sovrana ha inaugurato nel 2015 e che adesso è stimata in 4di euro.e il senso degli affari In fondo,è sempre stata una donna molto concreta e pratica. Ed è proprio questo che piace di lei a. Il Re non si trovava con Diana, i suoi interessi per la moda, il mondo dello spettacolo e il glamour, erano troppo lontani da lui. Invece,che ama la campagna, i cavalli e il giardinaggio è la sua perfetta metà. Non solo, la Regina consorte non si spaventa di fronte a ostacoli e avversità. Lo ha dimostrato nei mesi scorsi quando ha preso in mano la Monarchia, mentre suo marito si curava dal cancro.