Rapinato e picchiato alla stazione ferroviaria di Ponte Lambro

(Di martedì 17 settembre 2024) È stato avvicinato nei pressi delladidi telefono cellulare e monopattino. L’aggressione, che sarebbe avvenuta nel fine settimana, è stata denunciata ai carabinieri da un uomo di 33 anni di Lambrugo: ai militari si è presentato in serata in evidente stato di ebbrezza, raccontando che poco prima due sconosciuti lo avrebbero aggredito per rapinargli il telefono cellulare, di cui non è però stato in grado di fornire il numero, dicendo che non lo ricordava a memoria. Gli avrebbero in oltre sottratto il monopattino, lasciandolo a piedi. I due si sarebbero poi allontanati sul treno diretto verso Milano. Dopo aver rifiutato le cure per alcune ferite superficiali, la vittima si è recata dai carabinieri. Pa.Pi.