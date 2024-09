Perisic verso una rivale europea della Juventus | ex Inter svincolato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 17 settembre 2024) Ivan, dopo essersidall’Hajduk Spalato, cerca una nuova sistemazione. Per l’exsta per presentarsi un’intrigante esperienza in un club europeo. ESPERIENZA – L’exha avuto un’estate piuttosto movimentata. Dopo aver disputato l’Europeo con la Croazia, eliminata precocemente ai gironi dall’Italia, ha dovuto convivere anche con l’addio dall’Hajduk Spalato. L’esterno, ritornato a casa dopo l’esperienza al Tottenham e ripresosi da un brutto infortunio, ha avuto dei disguidi con Rino Gattuso, decidendo così di lasciare nuovamente la Croazia. Negli ultimi giorni del calciomercato, è stato anche contattato da un paio di club di Serie A, come Monza e Como. Ma alla fine, ha deciso di aspettare da free agent qualche altra opportunità. Ora si è fatto avanti il PSV Eindhoven.