Pallanuoto Stefano Tempesti riparte dalla Euro Cup a 45 anni

(Di martedì 17 settembre 2024) Prato, 17 settembre 2024 - “Vogliamo mettere in difficoltà tutte le squadre che affronteremo, consapevoli che si tratterà di formazioni ben strutturate e molto preparate. Per noi sarà un’ottima occasione per iniziare a rodare quelli che saranno i nostri schemi di gioco in campionato e in coppa, che si tratti di Champions o diCup”. Parole e musica di, che a dispetto delle 45 primavere non sembra avere la minima intenzione di appendere la calottina al chiodo. Ma del resto perché dovrebbe, visto che è ancora uno dei migliori giocatori del campionato nonché giocatore-simbolo dell'Ortigia? Ecco quindi che, per il portiere di Prato, l'esordio stagionale si è concretizzato pochi giorni fa in Spagna nel round di qualificazione alla Champions League.