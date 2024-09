Neonati seppelliti i Ris di Parma tornano a scavare nel giardino della villetta di Traversetolo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Le indagini sul caso deineldi unadi) proseguono. Sono tornati, dalla tarda mattinata, i carabinieri del Ris dineldove il 9 agosto è stato trovato il primo corpicino. Un mese dopo sono stati trovati i resti di un secondo neonato su cui sono in corso i test genetici. Per omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere è indagata – per ora solo per il primo ritrovamento – Chiara Petrolini, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza, che ha dichiarato di aver partorito da sola e che nessuno fosse a conoscenza di una gravidanza. La procura di, con una lunga nota e annunciando una indagine per violazione del segreto, ha fatto sapere che nessuno dei famigliari e conoscenti sapeva che era incinta. Anche il fidanzatogiovane era, secondo gli inquirenti, inconsapevole.