Nasce World Kids Academy | la prima community di inglese per unire giovani studenti da tutto il mondo

(Di martedì 17 settembre 2024) (Adnkronos) - Milano, 17/09/2024 - Uno dei modi migliori per imparare una lingua è immergersi in essa. Secondo l'Università di BCFormula , l'uso pratico e quotidiano di una lingua ne facilita l'apprendimento. Traendo spunto da numerosi studi, l'università sottolinea il valore dell'interazione con le persone, dell'ascolto della lingua e della pratica nel parlare, per rafforzare l'apprendimento. Per questo Novakid, società attiva nel settore Edtech con la sua piattaforma globale per lo studio della lingua, ha progettato un ambiente studiato per incoraggiare soprati bambini a immergersi nella linguae a parlarla. A luglio è stata lanciata, in contemporanea in 50 Paesi, la, vera e propriapensata per glididelle tre fasce principali di età (4-6, 7-12, 13-17).