Meta blocca l’attività dei media russi su Facebook Instagram Threads e Whatsapp

(Di martedì 17 settembre 2024), società proprietaria delle piattaforme sociale del servizio di messaggistica, ha annunciato di aver bandito l’emittente statale RT e altre testate russe, accusate di aver condotto operazioni segrete per influenzare gli utenti con metodi ingannevoli e di aver tentato di eludere i controlli, provocando l’ira del Cremlino. “Dopo un’attenta riflessione, abbiamo ampliato i nostri controlli nei confronti deistatali”, si legge in una nota diramata ieri dalla società. “Rossiya Segodnya, RT e altre entità correlate sono ora bandite dalle nostre app a livello globale per attività di interferenza straniera”. Prima del bando, la sola emittente RT contava 7,2 milioni di follower sue 1 milione di follower su