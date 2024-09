Mediobanca ' 2024 in chiaroscuro per il lusso europeo'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Il settoredel"è stato segnato da performance innel corso del" e "le valutazioni in Borsa riflettono il rallentamento delle vendite, specie nel caso di alcuni titoli premium luxury che affrontano un percorso di ristrutturazione del brand, ma emergono in positivo player che si distinguono per posizionamento specifico o per storie di rilancio". E' quanto rilevanel report sul settore delpubblicato dagli analisti diResearch in occasione della quarta edizione della Luxury Goods Conference in corso a Milano, che mette in contatto 11 società quotate dela livellocon oltre 90 investitori istituzionali. I mercati finanziari "riconoscono dunque i solidi fondamentali delle imprese del settore, pur scontando l'incertezza degli scenari macroeconomici e l'arretramento della domanda in Cina", evidenzia il report.