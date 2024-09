Marco Masini compie 60 anni nuovo album e festa con i fan

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 17 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Un inedito (“Allora ciao”, in radio e in digitale da venerdì 13 dicembre), un(!10 Amori”, in cd e vinile dal 4 ottobre) e, soprattutto, una grandeche si terrà al Teatro di Fiesole il 21 settembre alle ore 17.00. E’ così chefesteggerà il suo 60° compleanno. Lo farà con coloro che avranno la possibilità di accedere all’evento, acquistando sullo store ufficiale BMG il Bundle esclusivo che contiene la musicassetta del, una shopper e un poster che il cantautore autograferà per l’occasione. Gli, che è nato a Firenze nel 1964, li compirà il 18 settembre. L’esordio nella musica, dopo alcune collaborazioni, risale al 1990 quando partecipa al Festival di Sanremo con “Disperato”, brano che gli fa vincere la sezione “Novità” e il premio della critica.