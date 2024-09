Juventus-Psv | Gatti esce zoppicante al 60? al suo posto Danilo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Problema fisico per Federicodurante-Psv, match valido per la prima giornata della Champions League 2024/2025. Il capitano dei bianconeri ha infatti lasciato il campoal 60?, facendo. Apparentemente non si tratta di nulla di grave, ma solo di un fastidio. Va segnalato, tuttavia, che nel primo tempo era apparso dolorante dopo aver allontanato un pallone in calcio d’angolo. Non è da escludere però che Thiago Motta, complice la situazione di punteggio con la Juve avanti 3-0, abbia optato per questa scelta prudente semplicemente per non voler correre rischi inutili.-Psv:al 60?, al suoSportFace.