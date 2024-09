Joshua Jackson spiazzato alla cerimonia degli Emmy 2024 | entra sul palco e scoppia a ridere Ecco perché

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) C’era anchetra gli ospiti agliAwards, considerati gli oscar della televisione. L’attore si trovava al fianco del collega Matt Bomer, proprio un secondo dopo essereto sulsi sentono le note della mitica sigla della serie “Dawson’s Creek”, “I Don’t Want to Wait” di Paula Cole., infatti, è stato uno dei protagonisti del telefilm nei panni di Pacey Witter. “Ah sì, questa canzone”, ha esclamato appena ha ascoltato la canzone. In realtà la sceltaautori non è stata casualei due stavano presentando Greg Berlanti, sceneggiatore di “Dawson’s Creek”, premiato per il suo impegno a favore della rappresentazione LGBTQ+ nelle serie tv. “Dawson’s Creek ha fatto la storia della tv, – ha esorditoGreg è stato il primo sceneggiatore/produttore a mostrare un bacio gay in prima serata tra due adolescenti, e questo nel 2000.