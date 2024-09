Il Procuratore Romanelli | Umanità e capacità di ascolto le qualità di un magistrato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 17 settembre 2024) Bergamo. “Responsabilità, serietà, impegno e soprattutto. Noi ci occupiamo della vita delle persone e dobbiamo avere una grandedi. Rifiutiamo le logiche burocratiche, che non vanno bene rispetto al mestiere che facciamo e apriamoci verso l’esterno, verso il mondo. Solo con queste caratteristiche saremo magistrati a tutto tondo”. Sono le parole che Maurizioha pronunciato lunedì 16 settembre durante la cerimonia per il suo insediamento comedi Bergamo. “È un periodo difficile per la magistratura e la giustizia. Ci sono riforme in corso e io sono molto attaccato al sistema e al ruolo costituzionale della magistratura. È ovvio che applicheremo tutte le leggi con il massimo rigore però, pacificamente, parteciperò d’ufficio al dibattito su queste riforme.