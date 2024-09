Il magico mondo di Harold recensione | Zachary Levi e il suo pastello fatato faranno divertire le famiglie

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) La nostrade Ildi, godibile film perconche sveste i panni di Shazam! per indossare quelli di un cartone che finisce nelreale alla ricerca del suo creatore Arriva nelle sale Ildi, film per tutta la famiglia godibile e spettacolare, con protagonista lo Shazam!, catapultato da unimmaginario a quello reale, e che vivrà mille avventure con i suoi compagni vecchi e nuovi, diretto dal regista de L’Era Glaciale e Rio. Ildi–e Alce) è un ragazzo felice ed ingenuo che vive all’interno di unimmaginario – creato da un disegnatore umano che lui conosce come il “vecchio” e di cui sente solo la voce.