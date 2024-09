Grillo suggerisce a Conte un nuovo simbolo | Movimento5pec E aggiunge | Sottoporrò le tue minacce agli organi del M5s

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 settembre 2024 - Si alzano i toni dello scontro tra Beppee Giuseppesul futuro del Movimento a Cinque Stelle. Enon frena la sua natura di comico postando su Facebook ildel M5s con scritto "", e il commento: "Consigli per il".: “le tuemovimento”con una lettera avverte: "Mi riservo di valutare il da farsi, eventualmente anche sottoponendo le tuecompetenti del movimento". Ilcapitolo dello scontro fra i due sul "processo costituente", avviato dall'ex premier dopo i risultati deludenti delle recenti elezioni europee, parte dalla lettera anticipata sul Foglio e poi pubblicata integralmente dall'edizione on line del quotidiano, in cuiribalta sul presidente del M5S anche l'accusa di "visione padronale".