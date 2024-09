Francesco Tomasello | la straordinaria storia di un Business Coach

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 17 settembre 2024)ha scritto il suo nome nelladel calcio diventando l'italiano più giovane a ottenere un contratto da professionista all'estero, un record che ancora oggi rimane imbattuto. Questo precoce successo ha segnato l'inizio di una carriera, che lo ha portato a trasformare la disciplina e la determinazione apprese nello sport in un percorso professionale nel mondo del. Dopo aver concluso la carriera calcistica, ancora giovane, per causa di un infortunio,ha intrapreso un cammino accademico d' eccellenza presso l'Università Bocconi. Il suo impegno si è consolidato con un Master alla SDA Bocconi School of Management, riconosciuta come una delle istituzioni più prestigiose in Europa per la formazione manageriale dove ha acquisito una comprensione approfondita delle dinamiche aziendali e delstrategico.