F1 annunciato il calendario dei test pre-stagionali per il Mondiale 2025 Appuntamento in Bahrein a fine febbraio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) Sarà ancora una volta ilad ospitare ipre-della Formula Uno, nonostante la novità dilegata al fatto che nelil primo Gran Premio delsi disputerà in Australia dal 14 al 16 marzo. Negli ultimi anni il circuito di Sakhir aveva sempre ospitato la tappa inaugurale del campionato, mentre nella prossima stagione il GP delè stato spostato nel mese di aprile per evitare una concomitanza con il Ramadan. Stessa procedura anche per il Gran Premio dell’Arabia Saudita, infatti ilsi aprirà con un trittico asiatico-oceanico composto da Melbourne, Shanghai e Suzuka. La FIA e la Formula Uno hanno confermato le date ufficiali dell’unicastra dicollettivi, che andrà in scena da mercoledì 26 a venerdì 28in