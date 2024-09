Ermanno e Federica vittime della montagna | dolore e sgomento per l’architetto e il medico morti precipitati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Milano - È il tempo del. Dell’incredulità davanti a tragedie che agli occhi degli amici restano “inspiegabili”. Lacrime perTonoli, la trentunenne di Masate, dell’hinterland est di Milano, che domenica pomeriggio ha perso la vita precipitando dalla ferrata del Monte del Forno, al confine tra Italia e Svizzera, e perMolin Pradel, architetto cinquantasettenne di San Donato che il giorno prima era scivolato dalla Cima Cigola, in provincia di Sondrio, tradito dal ghiaccio. “Mola, così lo chiamavamo, era generoso, umile e dalla battuta pronta. Andavamo in vacanza insieme ogni anno, per alcuni giorni, con altri amici. Lo scorso luglio la meta era stata Roma” ricorda l’amico Cesare, che lo aveva incontrato per l’ultima volta a fine agosto, “dopo la sua vacanza in Vietnam”.