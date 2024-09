Enzo Bambolina prende le distanze dalla squalifica di Lino Giuliano

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 17 settembre 2024)ha smosso (giustamente) mari e monti quandogli ha dato del r1cch1on3 di m3rda, ma quando online si era sparsa la voce di una possibilele cose sono cambiate ed è passato dall’attacco alla difesa. Intervistato da FanPage a poche orediretta, il conduttore napoletano aveva addirittura confessato di non volerlo denunciare. “Se dovesse essere escluso per questo motivo mi dispiacerebbe tantissimo. Per lo stesso motivo, nonostante le insistenze di chi mi conosce, ho deciso di non denunciarlo. Non ho intenzione di rovinarlo. Lo conosco, so che è un bravo ragazzo e che viene da una famiglia di brave persone. Ci sono rimasto male perché mi sono preso i peggiori insulti dopo questa storia, ha dato adito ai suoi follower di insultarmi. Ma non voglio che rischi il posto al GF per questo”.