È scoppiata a piangere Grande Fratello la confessione e poi le lacrime della concorrente

(Di martedì 17 settembre 2024), dopo il primo bacio e la prima 'ship' adesso arrivano le prime. Sono ore concitate quelle che seguono la prima diretta del reality per eccellenza. Lo show condotto da Alfonso Signorini ha iniziato la nuova edizione 2024 non nel migliore dei modi. Mentre l'anno scorso gli spettatori erano stati quasi 3 milioni, 2.994.000 per la precisione (23% di share) quest'anno c'è stato un calo. Ieri, lunedì 16 settembre, sono stati infatti appena, si fa per dire 2 milioni e 510mila coloro che si sono sintonizzati su Canale 5 (21,28%). Dunque non esattamente il botto che qualcuno sperava, ma neppure il tonfo che qualcun altro desiderava. Intanto, comunque, tra squalifiche ancora prima di entrare in Casa, spoiler e flirt dopo poche ore di convivenza, c'è una protagonista che spicca sulle altre.