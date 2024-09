E intanto si preparano a fare causa all' Hollywood Reporter che ha definito Meghan un dittatore a tacchi alti

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 17 settembre 2024) Escono raramente dalla loro villa californiana ma sabato scorso, alla vigilia del compleanno di Harry, che il giorno dopo ha compiuto 40 anni, Harry ehanno fatto un’eccezione per l’amico Tyler Perry. Il produttore americano ha festeggiato i suoi 55 anni in presenza di vip come Oprah Winfrey, Gayle King e Alicia Keys. Nel 2020, poche settimane dopo la Megxit, era stato proprio Perry a prestare alla coppia in fuga da Londra la sua lussuosa villa a Santa Barbara.