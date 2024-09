Draghi e il futuro dell’Europa | Siamo tutti in ansia Rischiamo di diventare meno prosperi e quindi meno liberi – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) “inper il. La mia preoccupazione non è che ci troveremo improvvisamente poveri e sottomessi agli altri, abbiamo ancora molti punti di forza in Europa, ma è che col tempo diventeremo inesorabilmente un postoprospero,equo,sicuro e che, di conseguenza, saremodi scegliere il nostro destino“. Così l’ex premier Mariopresentando il suo report sulla competitività Ue alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. “questo rapporto non parla solo di competitività, ma del nostroe dell’impegno comune per rivendicarlo”, ha aggiunto.ha anche parlato di come finanziare gli investimenti “fondamentali per attuare gli obiettivi” della relazione.