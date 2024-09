Criminalità Sala | Classifica del Sole 24 ore? A Milano i cittadini denunciano di più

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) “Io capisco i sentimenti deie le paure di tutti, meno le polemiche che in questo momento vengono da destra. Quello che vedo è che ogni giorno in Italia c’è un omicidio efferato, le carceri sono in subbuglio, e non ci sono mai stati così tanti suicidi”. Così il sindaco di, Giuseppe, a margine dell’incontro sull’autonomia differenziata tenutosi oggi alla Camera del Lavoro, commentando i dati usciti sul24in merito all’indice della. “Il problema della sicurezza riguarda tutti. Sono convinto che noi siamo ai vertici di quellaperché ala gente denuncia ancora tanto, quindi magari si lamenta, ma nella giustizia crede”, ha concluso. L'articolo: “del24? Adi più” proviene da Il Fatto Quotidiano.