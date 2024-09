Che pari amaro | Il colpaccio ci poteva stare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Un punto accumulato in due partite. Non una partenza col botto per la Zenith Prato, che masticaper come sono arrivate prima la sconfitta con lo United Riccione e poi il pareggio, domenica scorsa, sul campo del San Marino. "Dal punto di vista della prestazione sono soddisfatto di quanto hanno fatto i ragazzi in queste due uscite. A San Marino, però, è impossibile non rimanere con l’in bocca dopo esser stati in doppio vantaggio, per aver lasciato per strada due punti che per noi sarebbero stati importantissimi – commenta Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato -. Eravamo partiti molto bene, giocando un buon calcio e riuscendo a segnare due reti, creando occasioni. Dopo il secondo gol abbiamo un po’ smesso di giocare e siamo stati puniti da un eurogol dei nostri avversari, andando comunque al riposo in vantaggio di un gol".