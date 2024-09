Calcio Promozione | tre punti per il San Giuliano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Pisa 17 settembre 2024 – Inuna vittoria ed una sconfitta per le squadre pisane. Il Sandi mister Roventini piega 2 – 0 gli ospiti del Viaccia allo Stadio Comunale ‘Bui’ ed incamera i primi tredi questa stagione. A segno Benedetti in apertura e raddoppio di Doveri dopo la mezzora. San: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Ghelardoni, Pasquini, Carani, Doveri, Niccolai, Di Paola, Doveri G., Benedetti. A disposizione Ria, Micheletti, Susini, Nacci, Cantini, Papini, Bindi, Bellucci, Ceciarini. All. Roventini Viaccia: Biancalani, Bashkimi, Querci, Picchianti, Melani, Ferroni, Sforzi, Bini, Tomberli, Ridolfi, Rozzi. A disposizione Calvani, Servillo, Michelozzi, Nocentini, Hisely, Villani, Baldi, Bellucci, Torcasso. All. Bellini Arbitro: Poggianti di LivornoMarcatori: 3’ Benedetti, 33’ Doveri Mercoledì alle ore 20.