Blitz anti-spaccio da Ardea a Roma | 8 arresti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 settembre 2024 – Sono 8 le persone arrestate dalla Polizia di Stato nelle ultime ore in quanto gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. Arresto adI poliziotti del Commissariato Colombo e del Commissariato Appio, a seguito di un’attività investigativa, sono venuti a conoscenza dell’attività diposta in essere da un 51enne in località. A seguito di un servizio di osservazione e una volta individuata l’autovettura utilizzata dall’uomo, quest’ultimo è stato fermato per un controllo e sul sedile anteriore passeggero è stata rinvenuta una busta contenente 1940 grammi di hashish e 135 grammi di marijuana. Mentre, dopo un controllo presso l’abitazione dell’uomo, è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente nonché materiale per il confezionamento.