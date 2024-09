Allarme Haaland per l’Inter c’è l’artificiere Acerbi! Vuole il bis – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 17 settembre 2024)nemico pubblico numero uno perdomani all’Etihad contro il Manchester City. Francescosi rimette l’elmetto come lo scorso 10 agosto 2023. BIS – Un Manchester City-Inter da leoni, domani sera all’Etihad. E quando si parla di leoni, bisogna necessariamente tirare in ballo Francesco. Il difensore ex Lazio, 36 anni, dopo aver fatto panchina contro il Monza, si è tirato a lucido per sfidare, o meglio ri-sfidare, nientepopodimeno che il cyborg in maglia celeste.in questo avvio di stagione è praticamente inarrestabile: nove gol in quattro partite di Premier League e già due triplette. Serviràper disinnescare il bomber norvegese. Un anno e mezzo fa, fu il Manchester City a batterein finale a Istanbul, mavinse il duello personale contro