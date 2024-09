Alessandro Baricco in tour con Abel Concerto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set. (askanews) –sarà indal 28 settembre 2024 con. Lo scrittore torinese salirà sul palco insieme a tre musicisti (Cesare Picco, Roberto Tarasco, Nicola Tescari) per leggere e ‘suonare’ 7 capitoli del suo ultimo libro (, Feltrinelli Editore). Una produzione Savà Produzioni Creative e Feltrinelli, in collaborazione con Scuola Holden. “Mi andava di portare sul palco il sound di, mi sono immaginato una band capace di far diventare quelle pagine un’esperienza sonora. Quel che posso fare io e che farò è leggerle cercando sempre il loro suono prima che il loro significato e quel che ho chiesto ai tre musicisti è stato di portare la mia voce in un paesaggio sonoro lungo 90 minuti. Li ho scelti perché mi piace il loro lavoro, perché mi piacciono loro. Sono sicuro che vi porteranno dove voglio arrivare”.