Accademia Spal Biancazzurre ancora battute Inizio di campionato in salita

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo il Trento, anche il Venezia si è rivelato un avversario troppo forte per l’che nelle prime giornate di serie C femminile ha dovuto fare i conti con un calendario decisamente proibitivo. Dopo lo 0-2 subito al debutto, domenica scorsa lehanno rimediato una sconfitta per 3-0 sul campo delle arancioneroverdi che comandano la classifica a punteggio pieno proprio assieme al Trento e al Vicenza. Tutto come da copione quindi per la squadra di Leo Rossi, che sapeva di dover incrociare due corazzate destinate a lottare fino alla fine per la promozione in serie B. Ildell’quindi di fatto scatterà domenica prossima a Vigarano Mainarda contro il Tavagnacco, una formazione decisamente più abbordabile contro la quale leavranno la possibilità di fare bottino pieno e muovere finalmente la classifica.