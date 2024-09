WWE | CM Punk manda un messaggio ai fan troppo invadenti in aeroporto

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 16 settembre 2024) Come ben sappiamo, le celebrità sono sempre al centro dell’attenzione quando si trovano in un luogo pubblico e affollato, in particolare quando i fan li riconoscono e vogliono interagire con loro. È altrettanto noto come i wrestler WWE si trovino spesso nelle condizioni di viaggiare negli aeroporti di tutto il mondo e non sempre i fan sono rispettosi della loro privacy: in passato, diversi atleti si erano lamentati di atteggiamenti non proprio rispettosi e questa volta è stato CMa lamentare un comportamento lesivo. Tramite il suo account Instagram, il wrestler di Chicago ha condiviso unper chiedere ai fan di avere più rispetto per la privacy dei wrestler quando questi si trovano in:“Hey ragazzi! Vi voglio bene, ma vi voglio ricordare in maniera amichevole di rispettare la privacy e i limiti.