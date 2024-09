Una passeggiata teatrale nel centro storico di Arezzo con Giorgio Vasari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 – Unaper ildiaccompagnati da una guida d’eccezione:. L’appuntamento è fissato per le 16.00 di sabato 21 settembre e per le 10.30 di domenica 22 settembre quando, con partenza da Museo di Casain via XX Settembre, verrà messo in scena lo spettacolo itinerante “A spasso con” promosso dalla collaborazione tra Associazione Castelsecco e Libera Accademia del Teatro. L’arte, dunque, diventerà uno strumento per omaggiare il genio diin occasione dei 450 anni dalla morte attraverso un percorso tra le opere diffuse per ilche sarà realizzato con il patrocinio del Comune die con il contributo di Consiglio Regionale della Toscana e Fondazione Guido d’