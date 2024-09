Un secolo di wafer I primi 100 anni di Loacker tra internazionalizzazione e sostenibilità

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 16 settembre 2024) Se è vero che le origini delvanno fatte risalire addirittura al lontano '400, grazie ai pasticcieri cialdonai attivi soprattutto in Francia e in Inghilterra (in Italia nel '500 con testimonianze scritte di Lorenzo Il Magnifico), la gloria di questo particolare biscotto va attribuita a, storica azienda dolciaria sudtirolese nata nel 1925 grazie alle mani e alla passione di Alfonse oggi distribuita in tutto il Belpaese e ben oltre. Una realtà che il prossimo anno festeggierà undi storia trascorsa sempre sulla cresta dell'onda e al passo coi tempi grazie al fatto di restare saldamente ancorata ai suoi principi e mantenendo sempre gli stessi standard qualitativi, sia nei prodotti che per quanto riguarda la vita in azienda.