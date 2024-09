Terremoto in Italia | la scossa avvertita nella notte Ecco la zona colpita

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di lunedì 16 settembre 2024) Uninstaha fatto tremare la terra, confermando la vulnerabilità sismica del nostro Paese. L’, caratterizzata da una pericolosità sismica medio-alta, non è nuova a eventi del genere.i dettagli dellaregistrata durante lae gli ultimi aggiornamenti sulla situazione.indel 16 settembre: magnitudo 3.3tra il 15 e il 16 settembre 2024, alle ore 2:02, unadidi magnitudo 3.3 è stata registrata al largo della costa della Sicilia orientale, come si vedemappa che abbiamo pubblicato in alto, precisamenteprovincia di Catania. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro è stato localizzato a circa 8 chilometri da Riposto, con un ipocentro a 23 chilometri di profondità.