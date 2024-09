Tentato omicidio colpa della Harris L' affondo di Trump

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 16 settembre 2024) «Ha creduto alla retorica di Joe Biden e Kamalae l'ha messa in atto». Così Donaldha accusato il presidente e la vice presidente candidata alla Casa Bianca di aver mosso, con i loro attacchi verbali, la mano di Ryan Wesley Routh, l'uomo che avrebbe cercato di assassinarlo. «È per la loro retorica che mi si spara contro - ha detto l'ex presidente intervistato oggi da Fox News - quando io sono quello che salverà il Paese, mentre loro sono quelli che lo stanno distruggendo, dentro e fuori». Per, Biden esono «il nemico tra di noi, sono loro la vera minaccia».