Tempo di indossare nuovamente le maschere con l’aggiornamento di Payday 3

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’attesa è finita, heister!3 Anniversary Update Part 1 è ora disponibile, portando un’ondata di nuovi contenuti per commemorare l’anniversario del gioco. Il3 Anniversary Update Part 1 introduce Chapter 4: Fear and Greed, disponibile per i possessori della Gold Edition e del Gold Pass e per l’acquisto separato su PC, Xbox Series SX, e PlayStation 5. Questa espansione include il Stock Exchange Heist, tre nuove armi, nuove mod e cosmetici, oltre a quattro nuove, tute e guanti. Inoltre, i contenuti gratuiti per tutti i giocatori includono Houston, un nuovo heister giocabile, la Minigun M135, nuovee Twitch drop. L'articolodilecondi3 proviene da NerdPool.