Sospetto attentato a Trump botta e risposta Mosca-Kiev

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 – Il presuntore di DonaldRyan Wesley Routh è stato in Ucraina e per il Cremlino “giocare con il fuoco ha conseguenze“. “Non sono affari nostri. Ma possiamo notare che (negli Stati Uniti, ndr) la situazione è sempre più tesa fra i candidati, che lo scontro politico si sta intensificando, vengono usati metodi diversi ma non siamo mai intervenuti e certo non intendiamo intervenire ora“, ha commentato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Sono i servizi americani a dover indagare sulle parole del presunto assalitore, che si era detto pronto a combattere e morire per l’Ucraina.