Sinner coperto d' oro Occhio al polso dopo gli Us Open | roba che solo i numeri 1 | Guarda

(Di lunedì 16 settembre 2024) Una vittoria convincente agli US, rispondendo in campo alle critiche che gli sono piombate addossoil caso Clostebol. La positività indiretta al farmaco non ha fermato comunque Jannik, che negli Usa si è preso il secondo Slam di stagione (il trionfo a Melbourne) nella settimana seguente a quella di Cincinnati. Jannik ha così consolidato il posto di numero uno al mondo e si sta godendo il meritato riposo a Sesto, andando a trovare alcuni ragazzi di una scuola calcio a Brunico. Poi è arrivato a Bologna per tifare l'Italia in Coppa Davis, dove non sta giocando per godersi un po' di riposo. Negli Usa,ha alzato il trofeo con indosso un bellissimo orologio Rolex. Fin da subito, la scelta ha fatto gran clamore sui social, dato che si tratta di uno dei modelli più belli del mondo. Il modello indossato dal tennista è un Rolex GMT-Master II.