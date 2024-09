SI FEST | i vincitori della 33a Edizione Il Festival continua il 21-22 e il 28-29 settembre

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 16 settembre 2024) Domenica 15si è svolta in serata la cerimonia di premiazione33°del SI, che ha individuato in Federico Estol e Aleks Ucaj, i due giovani talenti che avranno la possibilità di esporre i progettiil prossimo anno e aggiudicarsi i premi. Entrambe le competizioni hanno confermato la loro attrattiva: il Premio Pesaresi ha ricevuto 90 candidature da diversi Paesi e il Premio Portfolio “Werther Colonna” ha visto 52 iscritti presentare 70 portfolio, sottoposti alle valutazioni degli otto lettori di questa. La giuria, presieduta da Alex Majoli e composta da Marco Beltrambini (vicepresidente Savignano Immagine), Lorenzo Bravetta, Piero Delucca e Ariya Karatas ha consegnato il Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea 2024 a Federico Estol per il progetto Shine Heros.