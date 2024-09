Sella due test per crescere e capire il livello che ci sarà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Al netto del valore molto ridotto dei risultati delle amichevoli in questa fase, il messaggio del quadrangolare di Modena, in casaCento, è forte e chiaro e probabilmente neppure troppo inaspettato. Ovvero, quest’anno l’asticella si alza talmente tanto, che anche formazioni che giocano senza un americano, come accaduto per Forlì e Rimini in questi due giorni, possono essere altamente competitive già in precampionato. Ovviamente, nè l’Unieuro e neppure l’Rbr sono formazioni che lotteranno per salvarsi, questo è bene sempre tenerlo a mente, perchè budget e valori tecnici sono da playoff e forse anche di più, ma il ’pane’ della prossima serie A2molto spesso questo, per Cento e non solo.