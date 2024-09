Scream VI la recensione senza spoiler dell’ultimo capitolo della saga horror

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il sestodisi sposta a New York, tre giorni prima di Halloween e un anno dopo i tragici eventi del film precedente. Le sorelle Carpenter, Sam e Tara, cercano ora di ricostruire le loro vite: Tara frequenta il college insieme ai fidati amici Chad e Mindy, accompagnati dalle new entry Quinn, sua coinquilina, Ethan, compagno di stanza di Chad, e Anika, la fidanzata di Mindy. Entrambe faticano a elaborare i traumi subiti, ma mentre Sam intraprende un tortuoso percorso terapeutico con il dottor Stone, Tara rifiuta qualsiasi tipo di cura, cercando di allontanarsi completamente dagli eventi passati. Ma nonostante gli sforzi per condurre una vita normale, Ghostface è pronto a tornare, portando con sé una scia di sangue e terrore.