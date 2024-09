Scontri Cagliari-Napoli c’è almeno un ferito | cosa rischiano i club

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 16 settembre 2024) Glidurantehanno portatoad un: eccodopo il brutto episodio di ieri Nel 2024 siamo ancora costretti ad assistere ad episodi come quelli avvenuti durante. Una pubblicità terribile per il calcio italiano, che sta provando a rialzarsi per vendersi meglio anche all’estero. Così non va. La trasferta, forse, andava evitata, specialmente per i dissapori passati tra le due tifoserie. Ed invece il libero accesso allo stadio ha consentito ad una frangia di sostenitori di scagliarsi l’una contro l’altra. Sull’edizione odierna del Mattino si possono leggere maggiori dettagli su quanto accaduto nel pomeriggio di ieri. “Tutto nasce poco prima della mezz’ora di gioco, quando le due tifoserie hanno cominciato a beccarsi con cori, sfottò e qualche striscione provocatorio che non ha fatto altro che aumentare la tensione.