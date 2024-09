Santacroce | Napoli la cura Conte è solo all’inizio

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 16 settembre 2024) Fabiano, ex calciatore del, è intervenuto a Febbre a 90 su Vikonos Web Radio/Tv. Queste le sue parole: “Ieri si è sofferto, ilha fatto vedere di saperlo fare, poi in attacco ha un potenziale devastante e lo si è visto appena ne ha avuto l’opportunità. Meret è stato uno dei migliori in campo, ha disputato una gara pazzesca, lafunziona anche con lui: il mister gli chiede di parlare di più, ma se para sempre così, per me può anche stare zitto Buongiorno? Ha fatto il primo errore al 70?, questo la dice lunga sulla sua gara, ha fatto una partita stupenda, per me è il più forte difensore italiano e sono felicissimo giochi nel, dove crescerà ancora.