Salvini | Presto un tavolo tecnico per omologazione degli autovelox

(Di lunedì 16 settembre 2024) ROMA – “Il 3 settembre ho comunicato direttamente all’Anci, al Ministero dell’Interno e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’intenzione di istituire unimmediato ed efficace per definire le regole di base per le omologazioni di tutti i dispositivi strumentali, compresi gli”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, rispondendo ad un’interrogazione nel corso del question time al Senato. Il, ha aggiunto, definirà “nuove regole per l’in modo da arrivare alla soluzione del problema che abbiamo ereditato” che saranno “soluzioni equilibrate in chiave di prevenzione o deterrenza e non come una tassa imposta su strade a bassa incidentalità”.ha aggiunto che i limiti a 30 kmh vanno applicati “con buon senso”, in zone limitate della città e “non per ideologia per combattere le auto”.