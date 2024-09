Psg | denunciato episodio di razzismo nei confronti del terzino Nuno Mendes

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ildel Psg,, ha pubblicato sui social media uno screenshot di un messaggio razzista che gli è stato inviato e il club parigino ha affermato che sta collaborando con le autorità per assicurare i responsabili alle loro responsabilità. Questa la nota del club: “Il Paris Saint Germain non tollera, antisemitismo o qualsiasi altra forma di discriminazione. Gli insulti razziali rivolti asono totalmente inaccettabili. Siamo fermamente al fianco die di tutti coloro che sono stati colpiti e stiamo lavorando con le autorità e le associazioni competenti per garantire che i responsabili siano ritenuti responsabili delle loro azioni“. Psg:dineidelSportFace.