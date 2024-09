Previsioni meteo per il 17 settembre 2024 | piogge a Roma e instabilità diffusa

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 settembre 2024) Giornata instabile sue il Lazio, consparse e temporali; miglioramenti in serata. Leper il 17indicano una giornata instabile a, cone acquazzoni, localmente anche intensi e a carattere di temporale. Le precipitazioni si attenueranno in serata, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature oscilleranno tra i 15°C e i 17°C. Nel Lazio, la situazione sarà simile, consparse durante la giornata e possibili temporali. Anche qui, il tempo migliorerà dalla serata, pur restando molte nuvole. A livello nazionale, al Nord si prevede un tempo stabile, con cieli sereni al Nord-Ovest e nuvolosità transitoria sulle regioni orientali, senza fenomeni significativi. In serata, localipotranno interessare le Alpi orientali di confine.